سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 18-11-2025

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره أيضاً لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وما يعزز من فرص تعافي الزوج وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.