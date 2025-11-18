سعر اليورو مقابل الين يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 18-11-2025

استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات إيجابية لنلاحظ محاولة ثباته حاليا فوق الحاجز المستقر عند 203.95 وتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 204.50 إلا أن تعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك بمحاولة تحرره من مستوى تشبع الشراء قد يقلص الاندفاع الإيجابي لتداولات الفترة الحالية.

ما سبق يدعونا لترجيح التداولات الجانبية حاليا ولنذكر بأن الثبات المتكرر فوق الدعم المستقر عند 201.70 يشكل عامل أساسي لتأكيد سيطرة المسار الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسجيله للمكاسب الإيجابية باندفاعه قريبا نحو 205.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 203.35 و 204.65

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع