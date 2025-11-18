- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-18 02:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة القوي 1.3185، والذي لا يزال يشكل حاجزاً أمام امتداد موجة الصعود التصحيحية الحالية، هذا التراجع جاء مع محاولة الزوج اكتساب زخم إيجابي قد يمكّنه لاحقاً من اختراق تلك المقاومة، مستنداً في حركته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مستفيداً من تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الاتجاه الإيجابي.
ومع ذلك تظهر تحديات واضحة أمام محاولات التعافي اللحظي، إذ تتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس ضعف الزخم الإيجابي للزوج، هذا التباين الفني قد يكبح قدرة الإسترليني على تجاوز المقاومة الحالية في الوقت القريب، ما لم ينجح في إعادة تنشيط الزخم الشرائي من جديد.