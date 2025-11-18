- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغطاً سلبياً – توقعات اليوم – 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-18 02:36AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، لينجح الزوج بهذا الصعود في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وليفتح المجال أمامه لاستهداف مقاومات جديدة في الفترة القادمة.