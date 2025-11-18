سعر الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغطاً سلبياً – توقعات اليوم – 18-11-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، لينجح الزوج بهذا الصعود في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وليفتح المجال أمامه لاستهداف مقاومات جديدة في الفترة القادمة.