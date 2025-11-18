الاقتصاد

سعر الفضة يكسر خط اتجاه فرعي صاعد – توقعات اليوم – 18-11-2025

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط بتداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ومع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من الضغط السلبي المؤثر على حركة الزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

