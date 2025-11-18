الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-18 02:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من استقرار الحركة الصاعدة للزوج طيلة الفترة الماضية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج في الفترة القادمة.

