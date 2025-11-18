سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 18-11-2025

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من استقرار الحركة الصاعدة للزوج طيلة الفترة الماضية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج في الفترة القادمة.