سعر سهم الاتحاد (8170) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 18-11-2025

ارتفع سعر سهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (8170) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 8.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط