سعر البلاتين يجني بعض الأرباح– توقعات اليوم 29-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 08:37AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر النحاس تداولاته الأخيرة بتحقيقه لمكاسب كبيرة بوصوله نحو 5.8400$ محققا بذلك الأهداف المقترحة سابقا ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد لحظي نحو 5.6800$ بهدف جني بعض الأرباح ومحاولة تجميعه للعزم الإيجابي من جديد.

 

فالثبات المتكرر فوق مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والذي يشكل حاليا دعم مهم عند 5.5100$ يدعم الاستمرارية الإيجابية لنتوقع محاولة تسجيله قريبا لمكاسب جديدة باندفاعه نحو 5.9700$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 6.1700$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5500$ و 5.9000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

