سعر الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-توقعات اليوم 29-12-2025

نجح سعر المؤشر باختراق الحاجز المتمثل بمستوى 6920.00 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به لتشكيل تداولات جانبية لنلاحظ تذبذبه المتكرر قرب مستوى 6935.00, نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر على تأجيل الاندفاع الصاعد ليضطر للهبوط بشكل مؤقت نحو 6880.00 وبتعرضه لضغوط إضافية قد تمتد التداولات التصحيحية نحو 6840.00.

أما لتأكيد السيناريو الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تشكيل موجات صاعدة قوية ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 6970.00 ليفتح ذلك باب تسجيل مكاسب كبيرة قد تبدأ من الحاجز النفسي المستقر عند 7000.00 وصولا نحو 7040.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6900.00 و 6950.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع