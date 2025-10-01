نيكول كيدمان.. الطلاق الثاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: انفصلت النجمة السينمائية الأسترالية نيكول كيدمان عن زوجها الموسيقي كيث أوربان بعد زواج دام قرابة 20 عامًا.

وأكدت مجلة فارايتي خبر الانفصال مساء الاثنين، على لسان مصدر لم يكشف عن هويته لصحيفة نيويورك بوست، وتعيش الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 58 عامًا ومغني موسيقى الريف البالغ من العمر 57 عامًا منفصلين منذ يونيو (حزيران) الماضي، وفقًا لموقع الترفيه TMZ.

في يونيو (حزيران)، شاركت كيدمان صورة لها مع أوربان على موقع إنستغرام للاحتفال بذكرى زواجهما، ولكن أوربان انتقل للعيش خارج منزل الزوجية في ناشفيل، وتقول التقارير إن كيدمان حاولت بشتى الطرق إنقاذ العلاقة، ولكنها مسعاها باء بالفشل.

قال المصدر الذي لم يكشف عن هويته لمجلة بيبول: "لم تكن ترغب في هذا. لقد كانت تُكافح لإنقاذ زواجها".

يذكر أن نيكول كيدمان وكيث أوربان لديهما من الأبناء، صنداي روز، 17 عامًا، وفيث مارغريت، 14 عامًا.

وكانت كيدمان وأوربان قد تزوجا في سيدني في يونيو (حزيران) 2006، بعد عام تقريبًا من لقائهما في يناير (كانون الثاني) 2005.

وكانت كيدمان متزوجة سابقًا من توم كروز في الفترة بين عامي 1990 إلى عام 2001. ولديها من كروز ابنتها بيلا البالغة 32 عامًا، وكونور 30 عامًا.