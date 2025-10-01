سعر النفط الخام يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 01-10-2025

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر مجدداً أعلى مستوى المقاومة 3,850$، مؤكداً استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع محافظته على التداول بمحاذاة خط ميل داعم.

ويعزز هذا الزخم استمرار الضغط الإيجابي الناتج من استقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي، وهو ما يفتح المجال أمام تحقيق المزيد من المكاسب خلال المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل