سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 01-10-2025

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على المستويات اللحظية، تحت ضغط فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغوط السلبية الناتجة عن استقراره دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يمنح السعر فرصة لتصريف هذا التشبع البيعي ومحاولة تعويض جزء من خسائره السابقة.

