سعر الدولار مقابل الين يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 18-11-2025

2025-11-18 02:16AM UTC
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) هبوطه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في كسر مستوى الدعم 93,000$، وهو المستوى الذي كان مستهدفاً فنياً في تحليلاتنا السابقة، هذا الكسر أعاد تفعيل الضغوط البيعية على العملة، خاصة مع استمرار تداولها دون متوسطها المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من بقاء النظرة السلبية مسيطرة على الحركة العامة للمدى القصير.
ويأتي هذا الضعف في ظل تحرك البتكوين بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية هابطة، ما يشير إلى استقرار الاتجاه السلبي وتجدده، تزامناً مع توارد إشارات هبوط إضافية من مؤشرات القوة النسبية، والتي تعكس استمرار حالة الضعف الداخلي للسعر، وتفتح الباب أمامه لتسجيل المزيد من التراجعات ما لم يستعد القدرة على تكوين قاع داعم جديد.