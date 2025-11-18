الاقتصاد

سعر النفط الخام يبحث عن اتجاهه القادم – توقعات اليوم – 18-11-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-18 00:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أغلق سعر سهم الطبية (QGMD) على مكاسب حذرة في آخر جلساته، في محاولة منه لتعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، كما يعاني السهم من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 1.68 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.508 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

