أمطار متجمدة تغرق مخيمات غزة وتفاقم معاناة النازحين

تسببت الأمطار الغزيرة والمتجمدة التي هطلت على قطاع غزة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في فيضانات واسعة داخل المخيمات المؤقتة، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون النازحون منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأدت كثافة الأمطار إلى تشكل برك مائية وصلت إلى مستوى الكاحل داخل المخيمات، في ظل عجز الخيام المهترئة، التي استُهلكت بفعل الاستخدام الطويل، عن توفير الحد الأدنى من الحماية من الطقس الشتوي القاسي.

المخيمات تحت المياه

وفي مناطق عدة، بينها خان يونس جنوب القطاع، غمرت المياه الخيام والملاجئ المؤقتة، وتبللت البطانيات والفرشات بمياه موحلة، فيما حاول النازحون تدعيم خيامهم بوسائل بدائية باستخدام ألواح خشبية ومخلفات متاحة.

وتحولت الطرق الترابية داخل المخيمات إلى مجارٍ مائية، ما أعاق حركة السكان، خاصة الأطفال، في ظل نقص الملابس الشتوية وغياب البنية التحتية القادرة على تصريف مياه الأمطار.

ضحايا البرد

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا حتفهم منذ 13 ديسمبر، نتيجة انخفاض درجات الحرارة أو انهيار منازل ومبانٍ متضررة سابقًا من القصف، من بينهم رضيع.

وحذر عمال الإنقاذ السكان من البقاء داخل المباني المتصدعة، مؤكدين أن خطر الانهيار ما زال قائمًا في أي لحظة، خصوصًا مع استمرار الأمطار. وبحسب تقديرات مركز الأمم المتحدة الفضائي، فإن نحو 80 % من مباني غزة دُمرت أو تضررت، ما قلص بشكل كبير خيارات الاحتماء.

أرقام الحرب

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، قُتل 414 شخصًا وأُصيب 1142 آخرون في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة، التي أفادت بأن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية الحرب ارتفع إلى 71266 على الأقل.

ورغم أن الوزارة لا تميز بين المدنيين في إحصاءاتها، إلا أنها تعتمد على سجلات طبية مفصلة تحظى بمصداقية لدى جهات دولية.

أزمة المأوى

وتؤكد منظمات إغاثية دولية وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية وحجم المساعدات التي تصل إلى القطاع. وأظهر تحليل لوكالة أسوشييتد برس، استنادًا إلى أرقام الجيش الإسرائيلي، أن كميات المساعدات أقل بكثير من المطلوب وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأفادت الجهة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات بدخول 4200 شاحنة مساعدات، خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى شاحنات مخصصة للنظافة، وبعض الخيام والملابس الشتوية، دون الإفصاح عن عدد الخيام بدقة.

وبحسب مجموعة المأوى الدولية، دخل إلى غزة منذ بدء الهدنة نحو 72000 خيمة و403000 غطاء بلاستيكي، وهي أرقام لا تلبي حجم الاحتياج الفعلي، في ظل اتساع رقعة الدمار.

تعثر المسار

وسياسيًا، يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وسط تباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق.

وتشمل التحديات المطروحة للمرحلة المقبلة قضايا معقدة، من بينها نشر قوة دولية، وتشكيل إدارة تكنوقراطية لغزة، ونزع سلاح حماس، واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي المقابل، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة. الصمود الشتوي

وتزامن موسم الأمطار مع تراجع حاد في قدرة السكان على مواجهة الظروف المناخية، في ظل غياب مواد العزل، ونقص الوقود، وتوقف شبه كامل لعمليات إعادة الإعمار. ومع تحول مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض، باتت الخيام والملاجئ المؤقتة الخيار الوحيد لمئات الآلاف، ما يضاعف مخاطر الأمراض المرتبطة بالبرد والرطوبة ويضغط على ما تبقى من الخدمات الصحية.

بيئة غير مستقرة

وتشير تقديرات أممية إلى أن استمرار القيود على إدخال مواد الإغاثة والبناء يمنع أي تحسن ملموس في الوضع الإنساني، حتى في ظل وقف إطلاق النار. ويؤدي غياب المرافق الأساسية، من شبكات صرف صحي ومياه صالحة للاستخدام، إلى تفاقم المخاطر الصحية والبيئية، في وقت تبقى فيه آليات الاستجابة الطارئة غير كافية للتعامل مع حجم الدمار والاحتياجات المتراكمة في قطاع غزة.

المعاناة بالأرقام:

%80 من مباني غزة مدمرة أو متضررة

أكثر من 1.7 مليون نازح مقابل 72000 خيمة فقط دخلت القطاع منذ الهدنة حاجة تقديرية لأكثر من 200000 خيمة مقابل المتوفر فعليًا 72000 خيمة

حاجة تقديرية لأكثر من 1.7 مليون غطاء شتوي مقابل 403000 غطاء بلاستيكي فقط 4200 شاحنة مساعدات خلال أسبوع مقابل احتياج يفوق ضعف هذا الرقم وفق تقديرات أممية