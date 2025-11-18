الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 18-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-18 01:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليكسر مستوى الدعم المهم 4,050، وهو ما أعاد فرض الضغوط السلبية على الحركة الحالية، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلّص من فرص التعافي في المدى القريب، خاصة مع غياب أي محاولات حقيقية لاستعادة الزخم الإيجابي.

 

كما نلاحظ توارد إشارات سلبية جديدة على مؤشرات القوة النسبية، بعد أن نجح السعر في تصريف جزء من تشبعه البيعي سابقاً، وهو ما يفتح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر خلال الفترة القادمة، هذا التراجع المتزامن بين السعر والإشارات الفنية يشير إلى احتمالية استمرار الضغوط الهابطة، ما لم ينجح الذهب في استعادة تداولاته أعلى مستويات الدعم المكسورة.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

