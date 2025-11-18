سعر اليورو مقابل الدولار يستقر بمنطقة دعم صلبة – توقعات اليوم – 18-11-2025

استغل سعر المؤشر الأمريكي اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ صموده فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره دعم إضافي عند 98.85 ومحاولة تسجيله لبعض المكاسب بتذبذبه قرب 99.40.

نشير إلى أن نجاح السعر بتجاوز مستوى 99.55 سيتيح ذلك فرص جديدة لتسجيل المزيد من المكاسب باندفاعه مباشرة نحو 99.90 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 100.35, أما هبوطه دون 98.85 سيؤكد ذلك انتقاله للمسار السلبي من جديد وليضطر لتكبد خسائر كبيرة بتسلله أولا نحو 98.30.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.10 و99.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع