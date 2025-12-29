انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يشدد على ضرورة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بجلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السيد الحكيم التقى، اليوم أعضاء كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية البرلمانية"، مبينا ان "السيد الحكيم دعا إلى ضرورة العمل المشترك مع باقي الكتل داخل مجلس النواب، واستثمار المقبولية التي يحظى بها التحالف لتعزيز التعاون النيابي، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتشريع القوانين التي تخدم المواطن".وشدد السيد التأكيد على "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار الرئاسات"، مشددًا على "أهمية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال جلسة اليوم".

ونقل البيان تأكيد السيد الحكيم، على "أهمية العمل من أجل جميع العراقيين دون تمييز أو فئوية"، مشددًا على "ضرورة ترجمة الوعود الانتخابية إلى واقع ميداني ملموس، والدفع نحو أداء برلماني فاعل يعيد إحياء الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".