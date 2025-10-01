كامل إدريس .. زيارتي الي السعودية ناجحة وقدمنا مشروعات استثمارية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي

وصف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بأنها من أنجح وأميز الزيارات، متوقعاً أن تنعكس إيجابيا في الأيام المقبلة.

وكشف في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان عقب عودته من نيويورك، أن السودان قدم إلى الجانب السعودي مشروعات استثمارية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

مشيراً إلى أن الثروات الكامنة بالبحر الأحمر ستجعل من السودان والمملكة أغنى بلدين في العالم ، وفقا لقوله.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

