ماذا قالت إلهام علي عن مخرج مسلسلها الرمضاني؟

إلهام علي برفقة المخرج سعيد الماروق

الموسم الأول من مسلسل "وحوش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 08:18 مساءً - أشادت الفنانةبالمخرج سعيد الماروق، الذي يتولى العملية الإخراجية للقصة الدرامية، التي تخوض بها الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظَر 2026.وتقدّم "إلهام" بطولة حكاية "عرس الجن"، والتي تأتي ضمن القصص التي يقدّمها مسلسل "وحوش 2".وقد شاركت النجمة السعودية إلهام علي متابعيها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورةً تجمعها بالمخرجوذلك أثناء رؤيتهما لأحد المشاهد التي قامت بتصويرها في حكاية "عرس الجن". وعلقت قائلة: "فيه مخرجين كثير مبدعين بينهم مخرج مختلف، العبقري أستاذ سعيد الماروق، سعيدة بالتجربة اللي أتمناها تتحول لسنوات قدام، موعودين بعمل مختلف مع عرس الجن".لتنال هذه الإشادة إعجاب المخرج سعيد الماروق؛ ليقرر أن يبادلها هذا الشعور الطيب، في تعليقه على منشورها، قال من خلاله: "إلهام أنتي كتير حقيقية وكتير فنانة".جديرٌ بالذكر، أن الموسم الأول من مسلسل "وحوش"، قد عُرض في الموسم الرمضاني 2025. وهو عمل يدور في إطار الجريمة والتشويق، ومكوّن من حلقات منفصلة تتناول قصصاً مختلفة، وجاءت تحت عناوين: "وحش أمينة"، "وحش حولي"، "سفاح البنوك"، و"عرس النار".

وقد شارك في بطولات الموسم الأول نخبة من النجوم، منهم: شجون الهاجري، هيا عبد السلام، علي كاكولي، بشار الشطي، فيصل العميري، ومنصور البلوشي.

"شارع الأعشى".. تحدّي التقاليد

خاضت النجمةرحلة درامية في سبعينات القرن الماضي داخل حي شعبي بمدينة الرياض، وذلك من خلال مسلسل "شارع الأعشى" الذي عُرض في رمضان الماضي 2025؛ إذ جسّدت من خلاله شخصية "ضحى"، وهي امرأة بدوية تنتقل للعيش في بيئة حضرية؛ مما يضعها في مواجهة مباشرة مع التقاليد والعادات المختلفة؛ حيث تظهر "ضحى" كشخصية قوية وشجاعة؛ حيث تسعى لإعالة أبنائها بعد اختفاء زوجها، وتدخل في صراعات مع المجتمع المحيط بها بسبب اختلاف خلفيتها الثقافية.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي، تدور أحداث المسلسل في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، هن: (عزيزة وضحى وعطوة)، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسْط مجتمع محافظ.

ويضم مسلسل "شارع الأعشى" كوكبة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية، وهم: ريم الحبيب، الفنان السعودي الكبير تركي اليوسف، وعبدالرحمن بن نافع، وآلاء سالم. وكذلك كلٌّ من: الفنان براء العالم، وعائشة كاي، وغيرهم. والعمل من إخراج فكرت قاضي. والعمل مأخوذ عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشير.

