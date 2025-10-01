شكرا لقرائتكم خبر وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم لتطوير معلم ثقافي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وقعت وزارة الثقافة خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي المقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مذكرة تفاهم مع شركة أسياد القابضة قائدة تحالف يضم شركتي سبارك لاب السعودية، ولمار للاستثمار القابضة؛ لتطوير معلم ثقافي بارز متعدد الاستخدامات في مدينة الرياض؛ وذلك في سياق جهود الوزارة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الثقافي، وتطوير مشاريع نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الرياض وجهة ثقافية مميزة.

وترتكز المذكرة على تطوير مبنى متعدد الاستخدامات يضم حاضنة مواهب وأعمال تخدم مختلف شركات الأعمال الثقافية، والممارسين الثقافيين في قطاعات مثل الأفلام، والموسيقى، والمسرح، والفنون البصرية، ويقدِم المشروع مجموعة من الخدمات، ووصولا ميسرا إلى ما يحتاجه رواد الأعمال، والممارسون الثقافيون من أجهزة ومعدات ومساحات تساعدهم على الإنتاج، والإبداع، والابتكار، وتمكنهم من تطوير قدراتهم، وتسويق أعمالهم، وزيادة نطاق وصولها إلى الجمهور، وذلك بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الثقافي، وتنميته، وفتح فرص استثمارية جديدة تعزز العوائد الاقتصادية للقطاع، كما تضمنت المذكرة العمل على تطوير مشاريع وبرامج جديدة تعزز نمو القطاع الثقافي، وفتح قنوات للتواصل مع أبرز الشركات والخبرات العالمية في المجالات الثقافية.

وتعد هذه المذكرة أحد أوجه تحفيز وزارة الثقافة للقطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في دعم وتطوير القطاع الثقافي، وذلك من خلال خلق فرص استثمارية متنوعة تعتمد على الاستفادة المثلى من الأصول الثقافية؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي.