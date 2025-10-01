رنا رئيس بعد تعافيها من وعكتها الصحية: ممتنة جدًا لكل هذا الحب

رسالة خاصة

رنا رئيس تطمئن محبيها وجمهورها على حالتها الصحية- الصورة من حسابها على إنستغرام

مشاركات درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - حرصت الفنانة، على طمأنة محبيها وجمهورها على حالتها الصحية، وذلك عقب خضوعها خلال الفترة الأخيرة لجراحة طارئة عاجلة استمرت 6 ساعات، نتيجة إصابتها بنزيف حاد متواصل، لتتصدر وقتها المشهد الفني، بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، الذي مثل صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها ولدائرة المقربين لها.وأكدت رنا رئيس، عبر منشور لها على خاصية "الاستوري"، التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة وجيدة للغاية، موجهة رسالة شكر لكل من حاول الاطمئنان عليها، وجاء منشورها كالتالي: "بشكر كل شخص سأل واطمن عليا، وجودكم ورسائلكم فرقوا معايا أكتر مما تتخيلوا، الحمد لله أنا أحسن بكتير دلوقتي وممتنة جدا لكل هذا الحب والدعم".جدير بالذكر، أن الفنانةكان لها تواجد درامي في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "سيد الناس" الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "عالية أبو العباس"، وهي ابنة إلهام شاهين وشقيقة عمرو سعد في العمل ما يجعلها جزءًا من صراع عائلي واجتماعي كبير.مسلسل "سيد الناس"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم خلاله عمرو سعد شخصية المعلم جارحي، الذي يسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث، وتظهر إلهام شاهين بدور اعتماد الهواري وهي زوجة خالد الصاوي والد عمرو سعد بالعمل.وشاركت من قبل في مسلسل "روح جدو"، وجسدت خلاله شخصية "طبيبة فاشلة"، تواجه العديد من المواقف أغلبها يدور في إطار كوميدي.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب رنا رئيس وإسلام إبراهيم، كل من: حجاج عبد العظيم، إنتصار، حنان يوسف، إسماعيل فرغلي، عارفة عبد الرسول، محمد المحمدي، وآخرين، والعمل من تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي، ويقع في 8 حلقات فقط.يمكنكم قراءة... رنا رئيس تعتذر عن فيلم سفاح التجمع.. المخرج يكشف السببلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».