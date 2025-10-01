وزير الدفاع ووالي الخرطوم يتفقد ان مجهودات الحماية من الفيضان

- 1/2
- 2/2
تفقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة وزير الدفاع الفريق ركن حسن داؤد كبرون وبحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة َعددا من مناطق الهشاشة بمناطق الجريف غرب بمحلية الخرطوم وقرى شمال بحري وهي الفكي هاشم والخليلة والعبدلاب وواوسي وود رملي حيث وقفت اللجنة على المناطق المتأثرة بفيضان النيل ومناطق الهشاشة والتحوطات التي تمت من قبل قوات الدفاع المدني والمواطنين في تدعيم مناطق الهشاشة لمنع تسرب الفيضان للمناطق للأحياء السكنية كما تفقدت اللجنة أوضاع المناطق التي دخلتها المياه إضافة لتفقد بعض المراكز الصحية للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية توفرها بهذه المرافق ووعد الوالي بتوفير المعينات الطبية وزيادة عدد الكوادر لإنقاذ الحالات الحرجه وتقديم المساعدات الغذائية وناشد الشباب والمبادرات الوطنية والمنظمات بالإسراع في تقديم المساعدات للمتضررين مع التوجيه بتشكيل غرفة عمليات لتخطيط منطقة ودرملي التي تضررت.
وزير الدفاع نقل لهم تحايا القيادة العليا للمواطنين الذين تاثروا بفيضان النيل معلنا عن تقديم كل المعينات المطلوبة مشيدا بوقفة المواطنين وتضامنهم مع بعضهم البعض وقال السودان مازال مستهدفا ويتطلب الوضع تضافر كل الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية لأهلنا بالاستفادة من تجربة الحرب.
إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
