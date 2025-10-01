الأميرة غيداء تُطلق الحملة العربية العاشرة للتوعية بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - الأميرة غيداء طلال، التي تهتم منذ سنوات طويلة بمرضى السرطان، وبالتوعية ضد هذا المرض الخبيث بكل أنواعه، أطلقت اليوم الموافق الأول من أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، الحملة العربية العاشرة للتوعية حول سرطان الثدي، تحت شعار "أنتِ الأساس افحصي".

الأميرة غيداء تُشجع النساء على الكشف المبكر لسرطان الثدي

ونشرت الأميرة غيداء عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" فيديو إطلاق الحملة، وشجعت النساء على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي، وعلقت على الفيديو: "أنا أؤكّدُ دائماً على هذه الحقيقة العلميّة الثابتة: إنّ الكشف المُبكِّر لسرطان الثدي يساهمُ في إنقاذ الحياة بنسبة 90%".

وتابعت: "وبمناسبة إطلاق الحملة العربية العاشرة للتوعية حول سرطان الثدي تحت شعار "أنتِ الأساس.. افحصي"، أطلبُ من كلّ نساء الأردن والعالم العربي أن يتوجّهنَ فورا لإجراء الفحص المُبكِّر".

الجدير بالذكر أن البرنامج الأردني لسرطان الثدي يشرف على هذه الحملة، وشاركت في الحملة لهذا العام مؤسسات من أكثر من 15 دولة تشمل الجزائر، السعودية، الإمارات، عُمان، موريتانيا، فلسطين، مصر، لبنان، السودان، العراق، ليبيا، اليمن، تونس، قطر والأردن.



الأميرة غيداء ومسيرة داعمة لمرضى السرطان

تجربتها مع مرض السرطان

في فبراير عام 2018، أطلقتحملة"قد التحدي" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان والذي يوافق 4 فبراير.وقالتفي رسالتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "أدعوكم جميعاً - مرضى وناجين، أطباء وباحثين، أفراداً ومؤسسات حول العالم - لنكافح معاً من أجل مستقبل خالٍ من السرطان".وتهدف الحملة إلى التضامن مع مرضى السرطان، ورفع مستوى الوعي في المجتمع بما يخص مسببات المرض وكذلك أهم طرق الوقاية منه، لما لذلك من دور مهم في التغلب على المرض بإذن الله.ومن الجدير بالذكر أنتعمل بلا كلل لدعم مرضى السرطان ومكافحة مرض السرطان، وهي رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ومقرها العاصمة الأردنية عمّان، ومن عائلة سلام اللبنانية ومتزوجة من الأمير طلال بن محمد، ابن أخ الملك الراحل الحسين بن طلال، وابن عم الملك عبدالله الثاني.للمزيد: مشكلات صحية شائعة بعد الثلاثين لدى النساء وطرق الوقاية منهالقد دخلتعالم الكفاح ضد السرطان بعد تجربة شخصية قاسية، فقد تم تشخيص زوجها الأمير طلال بن محمد بسرطان الغدد الليمفاوية بعد فترة وجيزة من زواجهما وكان عمره 26 عاماً آنذاك.وعلى مدى عامين، خاض الزوجان معركتهما ضد السرطان، وكافحت الأميرة غيداء من أجل حياة زوجها. وبحمد الله فقد كُتب الشفاء التام للأمير طلال. أما بالنسبة للأميرة فقد غيرت تلك التجربة القاسية حياتها، وجعلتها تكرس حياتها ووقتها من أجل الكفاح ضد مرض السرطان.