أبطال فيلم فيها إيه يعني يتحدثون لـ الخليج 365: قصة بسيطة افتقدناها منذ سنوات

ماجد الكدواني: "أتمنى وصول قصة الفيلم لقلوب الناس"

ميمي جمال: "أنا أم مختلفة"

وسط أجواء حماسية، انطلق العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني" وتألق النجوم على السجادة الحمراء.



حضر العرض نجوم العمل، #ماجد_الكدواني ونجله، #ليلى_زاهر وزوجها المنتج #هشام_جمال، #غادة_عادل ونجلها، ومجموعة مميزة من الفنانين pic.twitter.com/LjhoKRpDDa — مجلة سيدتي (@sayidatynet) October 1, 2025

أسماء جلال: "اسم الفيلم جذبني ولا توجد صفات تجمعني بشخصية ندى"

ريتال عبدالعزيز عن دورها بالفيلم: "أقدّم نصائح لماجد الكدواني لاستعادة حبه القديم"

تفاصيل فيلم "فيها إيه يعني"

https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOL1LRGisSU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 08:18 مساءً - أقيم مساء أمس الثلاثاء 30 سبتمبر، العرض الخاص لفيلم "" بأحد المولات التِجارية بالقاهرة. وحضر العرض عددٌ كبير من صنّاع العمل وأبطاله، على رأسهم: ماجد الكدواني، غادة عادل، ميمي جمال، أسماء جلال، مصطفى غريب وآخرون.كما حرَص أيضاً عددٌ من النجوم والمشاهير على حضور العرض، من أجل تهنئة أبطاله، ومنهم: هنادي مهنا، وليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال، وسارة عبدالرحمن، ومحمد علي رزق وغيرهم من النجوم.كاميرا «الخليج 365» حرَصت على التواجد منذ اللحظات الأولى بالعرض الخاص بالفيلم، وأجرت لقاءات مع عدد من نجومه، منهم من تحدث عن الأسباب التي حمستهم للمشاركة وأدوارهم بالعمل، وآخرون كشفوا عن كواليسه.في البداية، قال الفنان ماجد الكدواني: منذ بداية التحضير للفيلم، الجميع فضّل التطرُّق إلى موضوع جديد ومختلف لم تتم مناقشته في أعمال أخرى. مكملاً: "من البداية خالص قولنا نِفسنا نعمل حاجة مختلفة".وأشار إلى أن "التيمة" الخاصة بالعمل لم يقُم أحد بعملها منذ فترة طويلة؛ فهى خليط من الرومانسية والإنسانية الممزوجة بالجانب الـ"لايت كوميدي"؛ فهي قصة بسيطة ممتعة؛ لأن صناعة السينما تعتمد في المقام الأول على المتعة.وتابع: "تيمة بقالنا زمن معملنهاش، يا رب توصل لقلوب الناس".وعن شخصية "صلاح" التي يجسّدها النجم ماجد الكدواني، قال، إن صلاح شخصية بسيطة وحنون للغاية، ودائماً يعشق الماضي وذكرياته.وعند سؤال كاميرا «الخليج 365» له عن الشيء الذي يتمنى ماجد الكدواني عودته من الماضي؟ فردّ قائلاً: "البساطة، أتمنى ترجع تاني".كما عبّر عن سعادته بمشاركة الفنانة غادة عادل معه في الفيلم؛ معتبراً إياها شخصية ساحرة، سواء على المستوى الشخصي أو التمثيلي. مضيفاً: "ممثلة حساسة جداً، وأنا استمتعت بالشغل معها".أما النجمةفستحركها مشاعر الأمومة تجاه ابنتها، والتي تقدّم دورها الفنانة غادة عادل. هذه المشاعر ستجعلها في الصفوف الأولى من أجل الدفاع عنها؛ خوفاً عليها من أن يصيبها مكروه. وهذا بالفعل ما أكّدت عليه ميمي جمال لـ كاميرا «الخليج 365»؛ إذ قالت، إنها تقدّم دَور "أم" ولكن بشكل مختلف؛ خاصة بعد أن رأت تجرِبة ابنتها الفاشلة مع الشخص الذي أحبته. مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن تُظهر كرهها له في اللحظة التي قرر فيها هذا الشخص أن يعود لابنتها بعد عشرين عاماً. مكملة: "الأم هنا كان لازم تقف، جرحتَ بنتي مرة مش هتجرحها تاني". — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)أما النجمة؛ فأصيبت بحالة من الدهشة عقب معرفتها لاسم الفيلم "". قائلة: "حسيت بحاجة غريبة".وأشارت إلى وجود خط درامي يجمعها بالفنان مصطفى غريب؛ إذ يقدّم الأخير شخصية "علاء"، وهو زوجها بالعمل.لافتة إلى أن أكثر ما يميّز مصطفى غريب، هو تلقائيته وخفة الدم التي كان يتمتع بها، جميعها أمور جعلته يرتجل في المشاهد التي جمعتهما والمشاهد الأخرى التي ظهر بها مع نجوم الفيلم الآخرين.وعن إمكانية وجود صفات مشتركة بينها وبين شخصية "ندى" التي تجسّدها، إذ تجمع الأخيرة ثلاث صفات "حب النظام- الاهتمام بالطعام الصحي- فرض السيطرة على الآخرين"؛ فردّت قائلةً: "لا توجد أيّة صفة مشتركة بين شخصيتي وشخصية ندى".أعربت الفنانة الشابة ريتال عبد العزيز عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "فيها إيه يعني". مؤكدة أن تجرِبتها جاءت سهلة ومليئة بالأجواء الودية داخل كواليس العمل؛ حيث وصفتها بأنها كانت "حبيبة الكل".وقالت ريتال: "دوري في الفيلم كان بسيطاً، الحمد لله، وماكانش فيه صعوبات، وأتمنى يعجب الجمهور".وعن تعاونها مع النجمين ماجد الكدواني وغادة عادل، أشارت إلى أن التجرِبة كانت غنية وممتعة. مضيفة: "الشغل معهم كان جميل جداً، واستفدت منهم حاجات مهمة زي التركيز واختيار أعمالي القادمة بعناية أكبر".أما عن أكثر ما جذبها للشخصية، أوضحت ريتال أن الدَور يتمحور حول تقديمها النصائح لشخصية ماجد الكدواني في الفيلم؛ لمساعدته على استعادة حبه القديم "ليلى" التي تجسّدها غادة عادل؛ ليتمكنا من تحقيق ما لم يستطيعا تحقيقه في الماضي.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي؛ حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب في أيّ وقت، وأنه لا يوجد سن معيّن للحب، من خلال قصة رجل "يجسّده ماجد الكدواني"، وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل. وهي تؤدي دَور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات. أما مصطفى غريب؛ فيظهر خلال الأحداث بدَور زوج أسماء جلال، وهي ابنة الكدواني، وتجسّد ميمي جمال شخصية والدة غادة عادل.ويشهد فيلم "فيها إيه يعني" آخر ظهور للفنان سليمان عيد؛ حيث يظهر كضيف شرف بدَور الصديق المقرّب لـ"صلاح"، وتجمعهما بعض المواقف الكوميدية؛ حيث كان قد انتهى من تصوير مشاهده قبل أسابيع قليلة من وفاته المفاجئة في شهر أبريل الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية.يمكنكِ قراءة: ماجد الكدواني في Big Time Podcast: أهيم وراء قلبي وزوجتي "صوت العقل" وأسمع كلامهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».