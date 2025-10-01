قطر: حماس وعدت بدراسة الخطة الأميركية بإيجابية والوقت ما زال مبكرا للرد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة والقاهرة سلّمتا حركة حماس خطة إنهاء الحرب في غزة التي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين عن تفاصيلها.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة إن وفدي الوساطة القطري والمصري عقدا اجتماعا أمس الاثنين، سلما خلاله مقترح الخطة الأميركية لوفد حماس التفاوضي الذي وعد بدراسة الخطة الأميركية بإيجابية، وإن الوقت ما زال مبكرا للرد.

وأضاف الأنصاري "اليوم أيضا سيكون هناك اجتماع آخر بحضور الجانب التركي كذلك مع الوفد التفاوضي للتشاور في هذه الخطة".

اقرأ أيضا/ أول فصيل فلسطيني يعلن عن ترحيبه بخطة ترامب لإنهاء حرب غـزة

وأكد أن الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء حرب غزة هي التوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مفاوضات بشأن الجدول الزمني لتنفيذ بنود الخطة، سواء فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، أو بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن "ما سمعناه من الرئيس الأميركي هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قبوله خطة ترامب".

موقف قطر من الخطة

وبشأن موقف قطر من الخطة الأميركية، قال الأنصاري إن الدوحة رحبت بالخطة بالإجمال، وتقدر عاليا الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ورفض الأنصاري التعليق على بنود محددة في الخطة، مؤكدا أن قطر ترحب بالخطة بشكل عام، وتؤمن بأنه -بقيادة الولايات المتحدة– ستمثل هذه الخطة نموذجا شاملا لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي طالما كان هدفا أساسيا تسعى إليه قطر، فضلا عن إيصال المساعدات لسكان غزة، ومساعدتهم على استئناف حياتهم الطبيعية بعد انتهاء الحرب.

وقال إن قطر لم تتأخر في أي جهود لإنهاء حرب غزة أو دعم سكانها، حيث التزمت منذ اليوم الأول بالعمل لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات ووقف التصعيد.

وأكد أن الجهود القطرية والمصرية والتركية لإنهاء الحرب تتكامل بشكل جماعي ومنسق.

المصدر : الجزيرة نت