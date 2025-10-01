سعر سهم ميكرون تيكنولوجي (MU) يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 01-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم Applied Materials, Inc (AMAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 201.00$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 215.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد