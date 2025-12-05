ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة "ستبدأ قريبا"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الخميس 04 ديسمبر 2025، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "ستبدأ قريبا".

وكان الصحافي باراك رافيد قد قال في تغريدة على منصة "إكس"، إن تنفيذ المرحلة المقبلة "يمضي قدما" وأن تطبيقها سيتم في وقت قريب.

في المقابل، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، اتهامه لحركة حماس بالمسؤولية عن تعثر تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى نزع سلاح الحركة و"جعل غزة بلا سلاح"، مضيفا أن "الهدف الثالث هو نزع التطرف عن سكان غزة"، على حدّ تعبيره.

وأكد نتنياهو أن حماس "لا يمكنها البقاء في غزة"، وأن التخلص منها سيكون إما عبر قوة دولية أو "بالطريقة الصعبة".

من جهتها، اتهمت حركة حماس نتنياهو بالتهرب من التزامات الاتفاق، مطالِبة الوسطاء والدول الضامنة بـ"لجم الاحتلال ووقف استهداف المدنيين". وقالت الحركة إن قصف خيام النازحين في خانيونس يمثل "جريمة حرب واستهتارًا باتفاق وقف إطلاق النار".

ويأتي هذا التوتر بعد إعلان مكتب نتنياهو أن ترامب وجه دعوة له لزيارة البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي، يرجح أن تتم في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتكون الزيارة الخامسة له إلى واشنطن منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

