سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– توقعات اليوم 5-12-2025

واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات صاعدة محاولا بذلك الثبات فوق مستوى 5.3200$ ليفتح ذلك باب إضافي لتحقيق المزيد من المكاسب كما هو متوقع سابقا, فاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص الوصول قريبا نحو الهدف المستقر عند 4.5000$ والذي قد يشكل بدوره حاجز مهم أمام التداولات الحالية.

أما عودة السعر للتذبذب دون 5.2000$ فإن ذلك قد يجبره على تأجيل الهجوم الصاعد لفترة مؤقتة وليضطر لتفعيل المسار التصحيحي الهابط باستهدافه لمستوى 4.9500$ قبل أي محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع