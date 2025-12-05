الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– توقعات اليوم 5-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– توقعات اليوم 5-12-2025 1/2
  • سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– توقعات اليوم 5-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– توقعات اليوم 5-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-05 07:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات صاعدة محاولا بذلك الثبات فوق مستوى 5.3200$ ليفتح ذلك باب إضافي لتحقيق المزيد من المكاسب كما هو متوقع سابقا, فاتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيعزز فرص الوصول قريبا نحو الهدف المستقر عند 4.5000$ والذي قد يشكل بدوره حاجز مهم أمام التداولات الحالية.

 

أما عودة السعر للتذبذب دون 5.2000$ فإن ذلك قد يجبره على تأجيل الهجوم الصاعد لفترة مؤقتة وليضطر لتفعيل المسار التصحيحي الهابط باستهدافه لمستوى 4.9500$ قبل أي محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2500$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا