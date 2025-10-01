سعر عملة MyNeighborAlice (ALICEUSDC) يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 01-10-2025

عزز سعر سهم ميكرون تيكنولوجي MICRON TECHNOLOGY (MU) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 172.65$ استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد