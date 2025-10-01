سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 01-10-2025

تراجع سعر سهم شلمبرغر ايمتد SCHLUMBERGER N.V (SLB) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، ليتعرض السهم بانخفاضه الأخير للضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما كان يعطي بعض آمال الانتعاش بتحركاته السابقة، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يسمح له بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 35.92$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط