من المنتدى الدولي للأمن السيبراني: غوتيريش يؤكد على أهمية التعاون الدولي في الفضاء السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة مرئية لضيوف المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025م على أن العالم اليوم بات أكثر ترابطًا؛ حيث أضحى الفضاء السيبراني أمراً ملحاً لتحفيز الابتكار وصناعة الفرص، غير أنه في الوقت نفسه، مازال هناك نقاط ضعف يُمكن أن تُقوّض الثقة، وتُعطّل المجتمعات، وتُهدد السلام؛ ما يحتم تبني العمل الجماعي نحو تسخير الفضاء السيبراني لخدمة الصالح العام؛ من خلال الاستثمار في الإنسان، وبناء المهارات، وتعزيز الشمولية.

وشدد غوتيريش في كلمته على أنه من الواجب على الجميع العمل على بناء شراكات عالمية قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة؛ دون إغفال أي بلد أو مجتمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بتعزيز رؤيتها نحو الفضاء السيبراني؛ فضاءً مفتوحاً وآمناً، ومرتكزاً على القانون الدولي؛ موضحاً أن تحقيق هذه الرؤية يتأتى بالعمل على ضمان امتلاك جميع الدول القدرة على تعظيم الفرص مع تقليل المخاطر في الفضاء السيبراني.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للمملكة العربية السعودية على تبني المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني؛ منوهًا بما يتناوله المنتدى الدولي للأمن السيبراني من قضايا مثل حماية الطفل وتمكين المرأة.

وكانت المملكة ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، قد أعلنت عن إطلاق المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني. جاء ذلك خلال النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقدة في العاصمة الرياض تحت شعار "تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني".

وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تم إنشاؤها بأمر ملكي كريم في العام 2023م كمؤسسة مستقلة وذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي ولي العهد - حفظه الله - العالميتين لحماية الطفل في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، كأحد مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك عبر فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الحوار بين أبرز الخبراء في موضوعات الأمن السيبراني ذات الصلة بحماية الطفل وتمكين المرأة، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

ويواصل المنتدى الدولي للأمن السيبراني منذ انطلاقه في العام 2020م، تكريس موقعه باعتباره منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ويعمل في ضوء الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الساعية إلى صياغة الرؤى وتحفيز العمل الدولي المشترك على مدار العام، والبناء على دور المملكة الريادي عالمياً في هذا المجال، والإسهام في فتح آفاق التعاون الدولي ونقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية.