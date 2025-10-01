أميركا: انهيار جزء من مبنى شاهق في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت إدارة مكافحة الحرائق الأميركية، اليوم الأربعاء، بانهيار جزء من مبنى سكني شاهق في مدينة نيويورك.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة إنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات، مشيرةً إلى أنها تلقت بلاغاً عن انفجار غاز أدى إلى انهيار ممر حرق النفايات في مبنى مؤلف من 20 طابقاً بحي برونكس.

وأظهرت لقطات من الموقع انهيار أحد أركان المبنى من الطابق الأرضي حتى السطح، فيما وثقت مقاطع فيديو التقطها سكان قريبون سحابةً كثيفة من الغبار تصاعدت فوق المكان لحظة الانهيار، الذي وقع حوالي الساعة 10:08 صباحاً.