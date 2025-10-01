خالد سليم وزوجته يتبادلان الرسائل الرومانسية في يوم زواجهما الـ14

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - احتفل الفنان خالد سليم بذكرى زواجه الرابع عشر من زوجته السيدة خيرية علي؛ حيث صادف ذلك اليوم الأول من أكتوبر، وشارك جمهوره عبْر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته في لحظات خاصة؛ مرفقاً معها رسالة رومانسية تعكس عمق العلاقة التي تجمعهما منذ أكثر من عقد من الزمان، وفي نفس الوقت احتفلت زوجته بهذه المناسبة عبْر رسالة أخرى.
وكان الفنان خالد سليم قد استعاد ذكريات بداية قصة حبه مع زوجته خيرية علي، وذلك خلال ظهورهما معاً في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس؛ حيث تحدث الثنائي عن تفاصيل أول لقاء جمع بينهما واللحظات الأولى لبداية علاقتهما، والتى استمرت لمدة 14 عاماً حتى الآن.
أما زوجته خيرية علي فكشفت عن انطباعها الأول عند لقائها بـ خالد سليم؛ موضحة أنها شعرت بإعجاب كبير به منذ اللحظة الأولى. وقالت إنها أخبرت صديقتها الفنانة لقاء الخميسي؛ قائلة: "خالد سليم جميل جداً". وأضافت أنها فوجئت بوسامته وإطلالته الرياضية على الطبيعة؛ مؤكدة أنها رأته بشكل مختلف تماماً عن صورته التي اعتاد الجمهور مشاهدتها على الشاشة والمسرح.
رسالة خالد سليم لزوجتهفي تعليقه على الصور، كتب خالد سليم: "14 عاماً، ومازال العد مستمراً، أحبكِ، كلّ سنة واحنا دايماً سوى ومع بعض.. وفي ضهر بعض. وربنا يخليكي ليا أنا والبنات.. خديجة وكنزي.. ويحميكي يا قلبي ويديم علينا المحبة والستر والصحة. بحبك". حيث حملت هذه الرسالة الكثير من المشاعر الصادقة، والامتنان للزوجة على الدعم التي قدّمته له طوال هذه السنوات.
زوجة خالد سليم تحتفل بهذه المناسبة الخاصةمن جانبها، لم تفوّت خيرية علي زوجة خالد سليم، هذه المناسبة الخاصة؛ حيث شاركت بدورها مجموعة من الصور عبْر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت رسالة مؤثّرة إلى زوجها، قالت فيها: "ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي، قبل أربعة عشر عاماً، بدأنا هذه الرحلة، وما زلت اليوم ممتناً لكلّ ابتسامة، وكل عناق، وكل خطوة شاركناها، أنت ملاذي الآمن، وفرحتي، وسعادتي الأبدية".
صدفة غير متوقّعة في عطلة شم النسيمروى خالد سليم أن الصدفة لعبت الدور الأكبر في لقائه الأول بخيرية؛ قائلاً: "في البداية كنتُ رافضاً السفر مع أصدقائي في عطلة شم النسيم، لكن أحدهم أصرّ في اللحظات الأخيرة أن أسافر معه، وأخبرني بأنه يمتلك غرفتين، واحدة له ولعائلته والأخرى يمكنني استخدامها. وبالفعل سافرت معه، وهناك التقيت بها للمرة الأولى بسبب مجموعة من الأصدقاء المشتركين".
بداية التعارُف الجِديوأضاف خالد، أنه بعد نحو شهر من هذا اللقاء، تلقّى دعوة لحضور يوم ميلاد، وهناك التقى بخيرية للمرة الثانية؛ مشيراً إلى أن الحديث بينهما كان طويلاً وممتعاً؛ حيث وجدها شخصية خفيفة الظل، متزنة، راقية في أسلوبها ومظهرها، الأمر الذي دفعه لطلب وسيلة للتواصل معها؛ لتبدأ من تلك اللحظة قصة حبهما التي انتهت بالزواج.
"وتقابل حبيب" آخر أعمال خالد سليمحقق النجم خالد سليم نجاحاً لافتاً من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025. حيث شارك في بطولته إلى جانب: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، محمود ياسين چونيور، إنچي كيوان، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج محمد الخبيري.
