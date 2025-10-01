جومانا مراد تودّع الصيف بجلسة تصوير غير مألوفة أمام البحر.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - ودّعت الفنانة جومانا مراد فصل الصيف على طريقتها الخاصة؛ حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة أثارت الكثير من الجدل والإعجاب في الوقت نفسه، بعد أن ظهرت بإطلالة غير تقليدية. إذ ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الرمادي الداكن أمام خلفية البحر، في مشهد جمع بين الأناقة والجرأة، جعل اسمها يتصدّر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

إطلالة غير مألوفة على البحر

نشرت جومانا مراد جلسة تصوير عبر حسابيها الرسميين على فيسبوك وإنستغرام، وحظيت بتفاعل واسع من متابعيها، الذين عبّروا عن دهشتهم من هذا الاختيار غير المعتاد؛ خاصة وأن البدلة تعَد زيّاً يطغى عليه الطابع الرجالي. ورغم غرابة الإطلالة، إلا أنها كسرت الصورة النمطية المعتادة في جلسات التصوير الخاصة بالنجمات، وخاصة على البحر خلال فصل الصيف.

وكانت الفنانة جومانا مراد قد وجّهت نصيحة للسيدات، بأن عليهن دوماً الشعور بجمالهن، وبأن كلّ واحدة منهن عليها أن ترى نفسها أجمل امرأة؛ حيث أكّدت خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم"، أن النساء يُحببن سماع كلام حلو، وأن المرأة تدخل في حالة الحب عن طريق أذنيها وما تسمعه من كلمات حلوة، وأن أيّ إنسان يستطيع أن يدخل حياة أيّة امرأة عن طريق أذنيها؛ مُطالبة السيدات بأن يقلن لأنفسهن كلاماً جميلاً وإيجابياً.

نصيحة جومانا مراد للسيدات

وأضافت جومانا مراد، أن النساء لا يقلن لأنفسهن كلاماً حلواً؛ بل ويجلدن أنفسهن وينتقدن كلّ شيء عند النظر لوجوههن. مؤكدة أنها حين تنظر لنفسها، تؤكّد لنفسها أنها جميلة، وأنه حتى عيوبها تُميّزها. كما أكّدت على أنها كلما كبرت بالسن، ترى نفسها أجمل، وتتعرّف إلى شخصيتها بشكلٍ أفضل، وترى أن كلّ سن له جماله وهو مُجرد رقم.

وعلى المستوى العملي، تستعد جومانا مراد لخوض منافسات موسم دراما رمضان 2026؛ حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم: "خلايا رمادية"، مكوّن من 15 حلقة فقط، وستخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان. والعمل من تأليف الكاتبة مريم نعوم. وإخراج سعد هنداوي. وإنتاج الباتروس كامل أبوعلي، الذي سبق وتعاونت معه في أكثر من مشروع درامي خلال السنوات الماضية.

العودة إلى الدراما المصرية في رمضان 2026

وقد بدأت جومانا مراد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد؛ تمهيداً لانطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة، فور الانتهاء من كلّ الاستعدادات، وكذلك التعاقدات مع باقي الفنانين الذين سيشاركونها البطولة. لتسجّل جومانا بذلك عودتها إلى الدراما المصرية بعدما قدّمت في رمضان الماضي المسلسل الخليجي "أم 44" بمشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب.

مسلسل "أم 44" شارك ببطولته بجانب جومانا مراد مجموعة نجوم من جنسيات مختلفة، وهم: سمية الخشاب من مصر، هدى الخطيب من الإمارات، ليلى عبدالله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، ومن الكويت كلٌّ من: عبير أحمد، فاطمة الصافي، حمد أشكناني، ولولو الملا. وجاء المسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة. وإخراج السوري المثنى صبح.

كما شاركت أيضاً الفنانة جومانا مراد بظهورها كـ ضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "العتاولة 2"، الذي جاء من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن أبرزهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. ومن إخراج أحمد خالد موسى.



