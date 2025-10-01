الآمار السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على 29 فرعا من دومينوز بمكة والطائف مقابل 40 مليون ريال

سجلت أسعار النحاس ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء، مدعومة باستمرار اضطرابات الإمدادات من المناجم وتراجع الدولار، مع بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.



وارتفع عقد النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% ليصل إلى 10,307 دولارات للطن في جلسة التداول الرسمية. فيما ظلت الأسواق الصينية، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، مغلقة في الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر بمناسبة عطلة اليوم الوطني.



وقالت شركة Sucden Financial في مذكرة إن غياب المشاركين الصينيين "قد يؤدي إلى زيادة التقلبات خلال الأيام المقبلة، مع ظهور ميل صعودي في شهية السوق."



وأوضحت أن إعلان شركة Freeport-McMoRan الأسبوع الماضي عن حالة القوة القاهرة في منجم غراسبرغ بإندونيسيا كان بمثابة حافز للخروج من نطاق التداول الضيق، إلا أن أي صعود كبير للأسعار قد يواجه مقاومة قوية عند مستوى 10,500 دولار للطن.



وفي تطور آخر قد يفاقم تأثير توقف غراسبرغ، رفض اتحاد المشرفين في منجم النحاس لوس بيلامبرس التابع لشركة Antofagasta في تشيلي عرضًا تعاقديًا جديدًا، مما يمهد الطريق لاحتمال الإضراب، وفق ما صرح به زعيم نقابي يوم الثلاثاء.



وكان إنتاج تشيلي، أكبر منتج للنحاس عالميًا، قد انخفض بنسبة 9.9% على أساس سنوي في أغسطس، في أكبر تراجع منذ أكثر من عامين، وذلك عقب حادث وقع في منجم كوديلكو الرئيسي نهاية يوليو.



كما وجدت أسعار المعادن الأساسية دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء، بعدما أثار الإغلاق الحكومي الأمريكي حالة من الاضطراب في الأسواق. ويجعل ضعف الدولار المعادن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وفي بقية المعادن الأساسية: ارتفع الألمنيوم 0.3% إلى 2,687.50 دولار للطن، وزاد الزنك 0.2% إلى 2,966.50 دولار، وصعد الرصاص 0.3% إلى 1,994.50 دولار. بينما تراجع النيكل 0.5% إلى 15,160 دولارًا، في حين ارتفع القصدير بنسبة 1.5% إلى 35,950 دولارًا، بعدما لامس في وقت سابق 36,090 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل.