شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت يوم الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م، أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي تستضيفه واشنطن العاصمة في مقر صندوق النقد الدولي في 8 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار وكيل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين، والتحول التقني، والتغيرات الجيوسياسية. وأكد على أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مشدداً على دور الصندوق باعتباره مصدر شبكة الأمان المالي العالمي.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى "إعلان الدرعية" والبدء في صياغة المبادئ التوجيهية الرامية نحو تقريب وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن إصلاح الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي.

ويعد هذا الاجتماع الرابع تحت رئاسة المملكة لأعمال اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، مما يعكس استمرار الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة في قيادة أعمال اللجنة، وتجسد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.