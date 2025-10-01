ميليس سيزين واوزان دولوناي يجتمعان في دراما تركيّة جديدة على نتفليكس

تستعدّ منصّة “نتفليكس” لإطلاق مسلسل تركيّ جديد بعنوان “ألعاب الشّغف”، تدور أحداثه في أجواء مفعمة بالإثارة والمفاجآت، إذ تنقلب حياة المربية نازلي رأسًا على عقب بعد انتقالها إلى منزل يضمّ الرّسامة فوندا والمهندس إيلكار، لتبدأ بينهم علاقة معقّدة وصادمة تهبّ كالصّاعقة.
المسلسل مؤلّف من ثماني حلقات فقط، ويُتوقّع أن يثير الكثير من الجدل لاحتوائه على مشاهد جريئة للغاية.
وتلعب الممثلة مليس سيزين دور المربية نازلي، فيما يمثّل الممثّل أوزان دولوناي شخصيّة المهندس إيلكار، بينما تنضمّ النّجمة ألتشين سانغو لتمثيل شخصيّة فوندا.
بهذا العمل، تجمع نتفليكس نخبة من أبرز الممثّلين الأتراك في حكاية مشحونة بالعاطفة والتّوتّر، وهذا ما يعد الجمهور بمشاهدة استثنائيّة.
