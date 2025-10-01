بالصور- هكذا فاجأ محمد رمضان نجله علي في عيد ميلاده

إحتفل الفنّان المصريّ محمد رمضان بعيد ميلاد نجله علي، إذ شاركه متابعوه عبر حسابه الرّسميّ على “إنستغرام”، مقطع فيديو وصورًا تجمعه به وبالعائلة، ووجّه له رسالة مؤثّرة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لابني علي، أتمنّى لك كل النّجاح والحب والسّعادة، فخور بك، الله يبارك فيكم ويحفظ كل الأولاد”.

يأتي هذا الاحتفال بعد انتهاء قضيّة تعرّض لها نجله مؤخّرًا، إذ أصدرت محكمة جنح مستأنف الطّفل في السّادس من أكتوبر حكمًا يقضي بسجن علي رمضان لمدّة عام مع وقف التّنفيذ، إثر حادثة ضرب داخل نادي “نيو جيزة”.

وكانت النّيابة قد باشرت التّحقيقات واستمعت إلى الأطراف والشّهود، قبل أن تقرر المحكمة تعليق تنفيذ العقوبة ما لم يرتكب نجل الفنّان مخالفة أخرى.

وكان محمّد رمضان، قد حاول احتواء الأزمة بالتّواصل مع عائلة الطّفل المعتدى عليه ونشر صورًا تجمع ابنَه بالطفل وعائلته معلنًا انتهاء الخلاف والتّوصل إلى تسوية ودّيّة.