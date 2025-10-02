بأوامر عليا.. إسرائيل تقيد جنودها بـ 5 رصاصات فقط تجاه أهداف قادمة من الأراضي المصرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: كشف تقرير صادم بثته قناة i24NEWS الإسرائيلية عن واقع أمني خطير على الحدود مع مصر، مشيراً إلى أرقام "لا تصدق" لعمليات تهريب تتم عبر طائرات مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية بشكل شبه يومي. ووفقاً للتقرير، يعبر ما بين 700 إلى 1000 طائرة مسيرة شهرياً، حاملة أسلحة ومخدرات، وسط تعليمات مقيدة للجنود الإسرائيليين بالتعامل معها، خشية التسبب في حادث دبلوماسي مع القاهرة.

وفي تحقيق مفصل، أبرز مراسل قناة i24NEWS في الجنوب، أرنولد نتييف، حجم الظاهرة التي وصفها بـ"غير العادية"، موضحاً أن ما بين 20 إلى 40 طائرة مسيرة تعبر الحدود في المتوسط كل ليلة. وأشار التقرير إلى أن هذه المسيرات لا تنقل المخدرات والأسلحة والذخائر فحسب، بل تمتد لتشمل السجائر وحتى تهريب الحيوانات.

ونقلت القناة أن بعض هذه الطائرات تقوم برحلات متعددة ذهاباً وإياباً في الليلة الواحدة دون أي عوائق، مما يضاعف من حجم عمليات التهريب التي تمر فوق مناطق مأهولة في منطقة "فتحة نيتسانا" الحدودية.

قيود ميدانية وشهادات صادمة

يزداد المشهد تعقيداً في ظل ما كشفه التقرير عن القيود المفروضة على الجنود الإسرائيليين في الميدان. فالتعليمات الموجهة لهم تقضي بإطلاق خمس رصاصات فقط على كل طائرة مسيرة، وذلك بسبب المخاوف من أن يتسبب إطلاق النار الكثيف في انزلاق رصاصات طائشة إلى الأراضي المصرية، وهو ما قد يؤدي إلى حادث أمني خطير بين البلدين.

هذا الواقع دفع الجنود إلى التعبير عن إحباطهم. وفي شهادة حصرية للقناة، قال جندي إسرائيلي: "الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما يصفونه". وأضاف آخر باعتراف يعكس حجم العجز: "رأيت 40 طائرة مسيرة أمام عيني، ولم يكن لدي ما أفعله".

ونقلت القناة عن مصدر محلي في المنطقة قوله إن ما يتم رصده في نيتسانا هو مجرد "نقطة في بحر" مقارنة بما يمر في المناطق المفتوحة الشاسعة على طول الحدود التي تمتد لعشرات الكيلومترات، مما يشير إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التهريب قد تكون أعلى بكثير مما تم الكشف عنه.