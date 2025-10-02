مفاجأة مروان خوري وفايا يونان للجمهور في حفل أوبرا دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - أحيا النجمان مروان خوري وفايا يونان مساء أمس -الأربعاء- حفلاً غنائياً استثنائياً على خشبة مسرح أوبرا دبي، وسط حضور جماهيري بارز وتفاعل كبير من عشّاق الطرب العربي الأصيل.

وجاء هذا الحفل وفق ما أعلنته الجهات المنظمة ضمن موسم الفعاليات الموسيقية في دبي، حيث تزامن مع عرض فني لطالما انتظره الجمهور، خصوصًا أن هذا التعاون يعد فرصة نادرة لالتقاء صوتين مميزين في أمسية واحدة.

فايا يونان.. تٌوَنِّسٌ الجمهور

اعتلت النجمة السورية فايا يونان المسرح أولاً في تمام التاسعة مساءً مرتديةً فستاناً أنيقاً باللون الأزرق السماوي، حيث أطربت جمهورها بعدد من أغنياتها الشهيرة مثل "بيناتنا في بحر" و"ما كنت أدري" و"بحق الهوى"، كما أبدعت بأداء أغنيتيّ "كيفك إنت" و"عودك رنان" للنجمة اللبنانية فيروز، وأغنية "بتونِّس بيك" للنجمة الجزائرية الراحلة وردة، والتي أشعلت حماس الجمهور بشكل كبير.

مروان خوري يٌبدع على البيانو

النجم اللبناني مروان خوري افتتح وصلته الغنائية التي بدأت حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً، بأغنية "يارب" التي قدمها قبل 17 عاماً مع النجمة كارول سماحة ومازال الجمهور يحفظها عن ظهر قلب.

النجم مروان خوري حرص على تحية الجمهور معبراً عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مدينة دبي التي وصفها بأنها غاليةُ على قلبه.

بعد ذلك قدم على البيانو عدداً من أغنياته الشهيرة التي ألهبت حماس الجمهور مثل: "كل القصايد" و"لو" و "قلبي دق" و "كل ساعة" وغيرها من أغنياته المميزة.

رومانسية مروان خوري وزوجته

السيدة ندى رمَّال، زوجة النجم مروان خوري كانت بين الحضور في حفل الأمس، ولم يفوَّت خوري الفرصة بتوجيه عدداً من أغنياته الرومانسية لها وسط تفاعل كبير من الحضور.

مفاجأة الحفل

النجمان مروان خوري وفايا يونان حرصا على مفاجأة الجمهور بتقديم ديو غنائي مشترك على خشبة مسرح أوبرا دبي حيث قدما أغنية النجمة ماجدة الرومي الشهيرة "غني للحب" التي كتب كلماتها ولحنها النجم مروان خوري.

الحفل الأول

يُذكَر أن هذا هو الحفل الأول الذي يجمع بين النجمين الكبيرين المعروفين بذائقتهما الغنائية المميزة وحرصهما على تقديم الأغنيات والألحان التي ترضي ذوق الجمهور المحب للطرب العربي الأصيل.



