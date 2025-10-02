مونديال تحت 20 سنة: المغرب يهزم البرازيل ويبلغ دور الـ16

الرياص - اسماء السيد - سانتياغو : تابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم، فبعد فوزه على إسبانيا افتتاحا 2 0، تغلب على البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، 2 1 الأربعاء في تشيلي، ضامنا تأهله إلى دور الـ16.

ورفع المغرب رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، ليضمن صدارة المجموعة التي تضم أيضا المكسيك (نقطتان) التي يواجهها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات السبت.

وبعد شوط أول خال من الفرص، افتتح المغرب التسجيل بكرة أكروباتية رائعة من عثمان ماعما لاعب واتفورد الإنكليزي (60).

قال ماعما "سعداء للتأهل من هذه المجموعة التي وُصفت بمجموعة الموت. يجب التركيز على مباراة المكسيك وأنا فخور بالفريق".

ضاعف أشبال الأطلس النتيجة عن طريق ياسر الزبيري بتسديدة يسارية (76)، بعد أن هز لاعب فاماليكاو البرتغالي الشباك أيضا في المباراة الأولى ضد إسبانيا.

وقال ياسين جاسم لاعب وسط دنكرك الفرنسي وأفضل لاعب في مباراتي المغرب حتى الآن "لست أنا أفضل لاعب في المباراة، بل كامل الفريق".

وقلصت البرازيل النتيجة في الوقت البدل عن ضائع من نقطة الجزاء.

قال مدرب منتخب المغرب محمد وهبي "عانينا في الشوط الأول وصححنا الأخطاء في الثاني. نقدم صورة إيجابية عن المغرب. كرة القدم المغربية تتطور. الجميع ترك إرثه كي نكون أنا وجهازي الفني في أفضل الظروف لنحقق هذه النتائج.. تأهلنا إلى ثمن النهائي وسنخوض المباراة الأخيرة بهدوء".

وكانت أفضل نتيجة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

أضاف وهبي وهو على حافة البكاء عن روح الوحدة داخل المجموعة "سنمنح الفرصة للآخرين في المباراة المقبلة... هذه ليست سوى كرة القدم، نعلم أن هناك أشياء أهم تجري في بلادنا حاليا، لكن من الهام أن نمنح شعبنا هذه البسمة وأن نؤكد لهم قدرتنا على تحقيق الإنجازات سويا".

ويشهد المغرب أعمال شغب تلت دعوات للتظاهر نظمّتها "جيل زد 212"، الحركة الشبابية التي تطالب بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم.

في المقابل، قال مدرب البرازيل رامون مينيزيس الذي أشرف على المنتخب البرازيلي الأول موقتا عام 2023 "انها نتيجة مؤلمة كثيرا. حصلنا على فرص لإنهاء المباراة، لكن مباراة كرة القدم تستمر 90، 95، 100 دقيقة. كنا نعرف صعوبات هذه المباراة. أعتقد أننا كنا أفضل، لكن لم نسجل".