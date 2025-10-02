محمد إمام يحمس متابعيه لفيلمه الجديد صقر وكناريا: أقوى مفاجأة سينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - يواصل النجم محمد إمام الترويج لفيلمه الجديد "صقر وكناريا" المنتظر عرضه قريباً بدور السينما، إذ نشر صورة جديدة من كواليس العمل عبر صفحته الرسمية على "انستغرام"، ظهر من خلالها برفقة الفنان هشام محمد الشهير " شيكو" .

محمد إمام عن صقر وكناريا: أكبر مفاجأة سينمائية

وحمس محمد إمام محبيه ومتابعي أعماله الفنية، لهذا الفيلم، خاصة وأن التعليق الذي أرفقه بالصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام، جاء كاشفاً على أنه سوف يخوض معركة شرسة برفقة "شيكو"، إذ قال: "توكلنا على الله .. لقاء النجوم .. حرب الجبابرة .. معركة الوحوش.. صقر وكناريا أقوى مفاجأة سينمائية إن شاء الله... قريباً .. بس مش اوي".

وتفاعل الفنان "شيكو" مع الصورة التي نشرها " إمام"، إذ علق عليها بطريقة يغلب عليها روح الدعابة، قائلاً " الڤيو مش باين مني!!!!! ربنا يستر"، إشارة منه لضخامة حجمه.

https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPRrO0xDJJA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هكذا سيظهر محمد إمام خلال أحداث فيلم "صقر وكناريا"

فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار وعدد آخر من الفنانين، يظهر محمد إمام في الأحداث بدور شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري التي تعمل مصممة أزياء وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.

يشار أيضاً، إلى أن الفنان محمد إمام ينتظر عرض فيلم آخر له وهو "شمس الزناتي - البداية" الذي تم تصوير جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، وهو مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكون فريق الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته: أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، وأحمد عبد الحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

عمل سينمائي سابق

جدير بالذكر، أن آخر عمل سينمائي شارك به الفنان محمد إمام كان فيلم "اللعب مع العيال" الذي عرض عام 2024، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان، وشارك في بطولة العمل أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع الفنان محمد إمام.

https://www.instagram.com/p/C8E33i9Ifi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8E33i9Ifi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C8E33i9Ifi1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

