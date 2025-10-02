عبد المحسن النمر يعيش قصة حب في البرومو التشويقي لمسلسل المرسى 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:58 مساءً - " المرسى" من الأعمال الدرامية السعودية المنتظر عرضها يوم 15 أكتوبر من الشهر الجاري، وهو عمل معرب عن المسلسل التركي "على مر الزمان"، ويقوم بأدائه فنانون وفنانات سعوديون، على رأسهم عبد المحسن النمر، ميلا الزهراني، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، عزام النمري، سارة الحربي. وهو من إخراج فكرت قاضي.

دراما عائلية

وبالتزامن مع قرب عرضه، طرحت منصة شاهد والتي سوف تعرض المسلسل، البرومو التشويقي الأول للعمل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك "، والذي تخلله العديد من الأحداث المشوقة والتي تقع في إطار درامي عائلي بين أفراد الأسرة الواحدة، أبرزها العلاقة العاطفية التي يخوضها الفنان عبد المحسن النمر محور الأحداث، الذي يقدم شخصية القبطان "سلطان" مع الفنانة ميلا الزهراني في العمل، والتي تبين بأنها سوف تتعرض للكثير من الأزمات، بسبب الفنانة عائشة كاي زوجة "سلطان" لدخولها في مواجهات حادة مع ميلا الزهراني، بعد اكتشافها الأمر وملاحظة ابتعاد زوجها عنها.



مسلسل " المرسى"

وتدور قصة مسلسل "المرسى" في إطار درامي اجتماعي، يحكي قصى عائلة تغير أسرار الحب والبحر التي تتكشف مع توالي الأحداث مصيرها، بينما يعد "على مر الزمان" المسلسل التركي الثالث الذي اقتبس منه عمل سعودي، بعد مسلسلي "خريف القلب" و"أمي"، وعرض لأول مرة عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً امتد على مدار 120 حلقة.

وتروي أحداثه قصة القبطان "علي أكارسو" الذي يعيش صراعاً عاطفياً بين زوجته وأولاده الذين تركهم في الوطن، وعلاقته بسيدة تدعى "كارولين"، التقاها في سفره الطويل، التي تحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن عائلته.

آخر أعمال الفنان عبد المحسن النمر

وكان آخر عمل عرض للفنان عبد المحسن النمر هو مسلسل "عابر سبيل" وهو درامي اجتماعي، عرض بالموسم الرمضاني 2025، وتسلط قصة العمل الضوء على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ويشارك في المسلسل عدد آخر من الفنانين، وهم : عبدالله ملك، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

View this post on Instagram A post shared by عبدالمحسن النمر (@abdulmohsen_alnemer)



يمكنكم قراءة ....مسلسلات رمضان 2026: لبنى عبد العزيز وسوسن بدر في عمل درامي خليجي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».