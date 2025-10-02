تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 02-10-2025

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بشكل مفاجئ خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1.1760، ليصل الزوج إلى مستهدفنا السعري السابق عند الدعم 1.1690، ليرتد منه صعوداً مرة أخرى في حركة متقلبة تشير إلى محاولات الزوج البحث عن اتجاه جديد، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

