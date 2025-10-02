بالصّور- ابنة مايكل جاكسون بظهور نادر مع عمتها جانيت في أسبوع الموضة بباريس

اجتمعت باريس جاكسون مع عمّتها الفنانة جانيت جاكسون، في لقاء بدا مفعمًا بالودّ والدّفء، إذ تبادلتا الابتسامات والعناق خلال حضورهما أحد أحداث الموضة في مدينة باريس الّتي تحمل الشّابّة جاكسون اسمها.

وجرى اللقاء أمام عرض أزياء “توم فورد” في العاصمة الفرنسيّة يوم الأربعاء، إذ هرعت باريس لمعانقة شقيقة والدها الرّاحل مايكل جاكسون خاصّة أنّ ظهور باريس وجانيت معًا نادر جدًّا، وهذه أوّل مرّة يتِمّ رصدهما معًا في حدث عام منذ أسبوع الموضة في باريس عام ٢٠٢٢، حين نشرت جانيت صورة لهما على الأريكة مع ابتسامة عريضة، بينما بدت باريس أكثر تحفّظًا في تعابيرها.

وقد تردّدت إشاعات حول توتّر العلاقة بينهما منذ رحيل مايكل جاكسون عام ٢٠٠٩، خصوصًا بعدما تغيّبت باريس عن حفل تكريم جانيت بجائزة “Billboard Icon Award” عام ٢٠١٨. إلّا أنّ جانيت نفت تلك الأقاويل بعد أشهر ووصفتها بـ”الهراء”، مؤكّدة أنّه لم يحدث بينهما أيّ خلاف منذ أكثر من خمس سنوات، فيما أشارت باريس هذا العام إلى إمكانيّة التّعاون الفنّيّ مع عمّتها.

وبطبيعة الحال، يجذب أسبوع الموضة في باريس عددًا كبيرًا من المشاهير، وكان من بينهم باريس وجانيت، اللتان خطفتا الأنظار في لحظة مؤثّرة مثّلت بالفعل أغنية جانيت الشّهيرة “Together Again”.