غرفة طوارئ محلية دار السلام تنفذ مشروع سقيا للنازحين بدعم من محسنين قطريين

اسماء عثمان

نفذت غرفة طوارئ محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، الاربعاء، مشروع سقيا مياه الشرب بالمعسكر الشمالي للنازحين، بدعم سخي من محسنين قطريين.

ويأتي هذا المشروع استمراراً لجهود الغرفة في تخفيف المعاناة عن كاهل النازحين في رئاسة المحلية.

وفي سياق متصل، نظمت غرفة طوارئ محلية دار السلام أمس جلسة دعم نفسي للأطفال بمركز الثانوية بنات، بهدف تعزيز صمود الأطفال وقدرتهم على مواجهة التحديات النفسية المعقدة التي يعيشونها في المنطقة، وتسعى الغرفة من خلال هذه الأنشطة إلى إعادة إدماج الأطفال في المجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأكدت الغرفة على أهمية التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات الإنسانية في المنطقة، داعية جميع المنظمات والخيرين إلى دعم أنشطتها الهادفة إلى توفير أبسط مقومات الحياة للنازحين وتقليل معاناتهم.

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

