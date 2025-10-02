نفذت غرفة طوارئ محلية دار السلام بولاية شمال دارفور، الاربعاء، مشروع سقيا مياه الشرب بالمعسكر الشمالي للنازحين، بدعم سخي من محسنين قطريين. ويأتي هذا المشروع استمراراً لجهود الغرفة في تخفيف المعاناة عن كاهل النازحين في رئاسة المحلية. وفي سياق متصل، نظمت غرفة طوارئ محلية دار السلام أمس جلسة دعم نفسي للأطفال بمركز الثانوية بنات، بهدف تعزيز صمود الأطفال وقدرتهم على مواجهة التحديات النفسية المعقدة التي يعيشونها في المنطقة، وتسعى الغرفة من خلال هذه الأنشطة إلى إعادة إدماج الأطفال في المجتمع وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم. وأكدت الغرفة على أهمية التكاتف والتعاون لمواجهة التحديات الإنسانية في المنطقة، داعية جميع المنظمات والخيرين إلى دعم أنشطتها الهادفة إلى توفير أبسط مقومات الحياة للنازحين وتقليل معاناتهم. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة طوارئ محلية دار السلام تنفذ مشروع سقيا للنازحين بدعم من محسنين قطريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.