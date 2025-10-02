سمية الألفي في أحدث ظهور من كواليس فيلم سفاح التجمع

ترحيب من مخرج ومؤلف فيلم سفاح التجمع

https://www.instagram.com/p/DPT0ZPLiKds/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPT0ZPLiKds/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPT0ZPLiKds/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال فيلم سفاح التجمع

https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNocuqgIqEp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قوة وشجاعة سمية الألفي في محاربة المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أكتوبر 2025 09:58 مساءً - حرصت الفنانةعلى زيارة موقع تصوير فيلم "" الذي يقوم ببطولته نجلها الفنان، وذلك لتقديم الدعم له ولأسرة العمل الذي ينتظر أن يثير جدلاً واسعاً وقت عرضه في السينمات، نظراً لاعتماده على أحداث حقيقية، وظهرتفي الكواليس وهي تتابع سير عملية التصوير، مؤكدة حرصها على مساندة ابنها في أعماله.من جانبه، أعرب مؤلف ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، ونشر صوراً عبر حسابه بموقع إنستغرام، جمعته بالفنانة، معلقاً: "زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم ""، ويأتي هذا الظهور ليعيد الفنانة الغائبة عن التمثيل منذ سنوات إلى الواجهة الإعلامية بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية وندرة ظهورها.قد تحبين قراءة.. أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقية في قائمة العرض قريباًفيلم "" مستوحى من قضية أثارت ضجة كبرى في القاهرة خلال الأشهر الماضية، وتتعلق بواحد من أشهر السفاحين، وهو "سفاح التجمع"، إلا أن الفيلم لا يتناول حياة هذا السفاح بشكل مباشر، بل يطرح معالجة فنية خيالية عن شخصية "سفاح وهمي" مضطرب نفسياً يقدم على ارتكاب جرائم مروعة بقتل النساء.فيلم "سفاح التجمع" يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، ويشاركه عدد كبير من الفنانين بينهم صابرين، إنتصار، مريم الجندي، سينتيا خليفة، آية سليم، جيسيكا حسام الدين، وغفران محمد. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب في تجربته الإخراجية الأولى، وإنتاج أحمد السبكي، ومقرر طرح الفيلم فور الانتهاء من تصويره وتجهيزه للعرض في السينمات.اقرئي أيضاً.. أحدثهم آسر ياسين... سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدراماعاشت الفنانةخلال السنوات الأخيرة واحدة من أصعب المحطات في حياتها، بعد إصابتها بورم نادر صنّفه الأطباء على أنه من أكثر أنواع السرطان ندرة وخطورة، هذا التشخيص شكّل صدمة لعائلتها ومحبيها، ودفعها إلى خوض رحلة علاجية طويلة تطلبت سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لعدد من العمليات الدقيقة التي استمرت لفترات متقطعة.وعلى الرغم من قسوة التجربة وما حملته من تحديات جسدية ونفسية، فإنأظهرت قوة وشجاعة بمواجهة المرض بإصرار وعزيمة، وتمكنت بفضل إرادتها القوية ودعم أسرتها من تجاوز المحنة والعودة إلى حياتها الطبيعية تدريجياً، وخلال رحلة العلاج، كان الفنان أحمد الفيشاوي، نجلها، حريصاً على أن يشارك الجمهور أخباراً تطمئن على حالتها الصحية من وقت لآخر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».