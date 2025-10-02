البرهان يطلع على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أطلع رئيس الوزراء كامل إدريس رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على نتائج مشاركة وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مجلس السيادة إن البرهان تلقى تنويرا حول اللقاءات التي أجراها الوفد بعدد من رؤساء وفود الدول والحكومات المشاركة في اجتماعات نيويورك.

في السياق قال رئيس الوزراء إن المشاركة كانت فرصة لشرح حقيقة الأوضاع في السودان،على خلفية “تمرد” قوات الدعم السريع على الدولة ومؤسساتها، وفقًا للمجلس.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

