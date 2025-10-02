ترامب يضغط على الديمقراطيين بشأن الإغلاق الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى أنه ينوي المضي قدما في تطبيق تهديده بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفدراليين في وقت يكثّف الضغط على الديمقراطيين لدعم الخطوات الرامية لوضع حد للإغلاق الحكومي.

وأعلن الرئيس الجمهوري أنه سيجتمع مع راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية "لتحديد أي من الوكالات الديمقراطية الكثيرة، ومعظمها قائمة على الاحتيال السياسي، يوصي بخفض التمويل لها وإذا ما كان هذا الخفض موقتا أو دائما".

وجاء إعلان ترامب على موقعه "تروث سوشال" مع دخول الحكومة يومها الثاني من الإغلاق الذي يتوقع على إثره أن يتم إيقاف 750 ألف موظف عن العمل من دون دفع رواتبهم في مجموعة واسعة من الوكالات.

وأفاد فوت، الجمهوريين في مجلس النواب، الأربعاء، بأنه سيتم استهداف العديد من هؤلاء الموظفين بعمليات تسريح دائمة سيتم الإعلان عنها خلال يوم أو يومين، مكررا تهديدات الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي أشارت إلى أن الإقالات "وشيكة".

وشدد ترامب على أنه يرى في خفض الموظفين وسيلة لزيادة الضغط على الديمقراطيين، مشيرا إلى أنه "بإمكاننا القيام بأمور خلال الإغلاق لا يمكن العودة عنها، تكون سيئة بالنسبة لهم ولا يمكن لهم تغيير مسارها، مثل تسريح أعداد كبيرة من الناس".

كما أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستجمّد تمويلا فدراليا بقيمة 18 مليون دولار لمشاريع البنى التحتية في مدينة نيويورك التي يهيمن عليها الديمقراطيون.

لكن وردت رسائل متباينة بشأن عمليات التسريح إذ صوّر جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، الأربعاء، خفض القوى العاملة على أنه شر لا بد منه تفضّل الحكومة تجنّبه.